"Connettersi alla vita": un incontro con Aldo Cazzullo e la divulgatrice Imen Jane per BookCity

Venerdì 15 novembre, all'interno di BookCity, si terrà l'incontro “Connettersi alla vita” per riflettere sull’utilizzo responsabile della connessione e della tecnologia in generale.

L'evento

Numerosi gli ospiti presenti durante l'incontro: Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, autore del libro “Metti via quel cellulare”, Imen Jane, la divulgatrice e influencer divenuta popolare su Instagram (145mila followers) grazie alle sue micropillole di economia politica, la scrittrice e autrice Ilaria Bernardini e Luca Casaura, Head of Brand & Advertising Vodafone. Introdurrà Piergaetano Marchetti, Presidente Fondazione Bookcity e Presidente Fondazione Corriere della Sera, mentre Daniele Manca, Vicedirettore Corriere della Sera, farà da moderatore.

Sempre più connessi

Secondo il report Digital 2019 (We Are Social e Hootsuite) sono quasi 55 milioni gli italiani che accedono ad internet, ovvero oltre 9 su 10, con un costante incremento degli utenti delle piattaforme social, pari a 35 milioni (+2,9% rispetto all’anno precedente). In media, gli italiani trascorrono oltre 6 ore al giorno connessi (di cui circa un terzo sui social) e l’88% delle persone accede ad internet almeno una volta al giorno.

In questo scenario italiano sempre più connesso, il panel sarà dedicato proprio al tema dell’uso consapevole della tecnologia e all’equilibrio tra lo stare connessi e la vita reale. L’intento è quello di riflettere, in un contesto culturale come quello di Bookcity Milano, sull’importanza di una connessione che sia qualitativa e non quantitativa: non serve demonizzare la tecnologia ma capire come trovare un equilibrio tra vita online e vita offline.

La partecipazione all'incontro è gratuita.