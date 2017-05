Incontro con il maestro Matsuyama spazio 74 b a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'Associazione LIFE organizza l'evento in cui saranno esposte delle opere dell'artista e vi sarà una dimostrazione della scrittura giapponese L'origine del centocinquantesimo anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia risale al Trattato di Amicizia e di Commercio, avvenuta il 25 agosto 1866 (sedicesimo giorno del settimo mese del secondo anno dell'era Keiō, secondo l'antico calendario giapponese). A siglare il Trattato per parte giapponese furono il Commissario per gli affari esteri e Signore della provincia di Hyūga, Shibata Takenaka, il Signore della provincia di Kai, Asahina Masahiro, e l'Ispettore Ushigome Chūzaemon. Per l'Italia firmò il trattato l'allora capitano di fregata Vittorio F. Arminjon, inviato del Regno d'Italia.