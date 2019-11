Incontro: Marco Urso – i felini africani

In occasione della mostra Wildlife Photographer of the Year 54, in corso alla Fondazione Luciana Matalon di Milano fino al 22 dicembre, tornano i seguitissimi incontri di approfondimento organizzati dall’Associazione culturale Radicediunopercento. Importanti fotografi italiani selezionati ai più prestigiosi concorsi internazionali, sono invitati a condividere la loro esperienza con il pubblico.



Sabato 23 novembre alle 21, alla Casa della Cultura in via Borgogna 3, torna ospite Marco Urso, autore dell'anno FIAF 2017 e vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2017, che racconterà “I felini africani” e condurrà alla scoperta di questo mondo affascinante.



Fotografo naturalista, ma anche divulgatore per i temi legati alla natura, Urso parlerà delle differenze morfologiche e comportamentali e come queste influenzano le abitudini di vita e le prospettive di sopravvivenza. La crescita della prole, gli stili di caccia, la vita relazionale documentati da immagini riprese durante i diversi viaggi effettuati in terra d'Africa con ore di attesa ed osservazione.



Marco Urso

Tra i più grandi “wildlife and travel photographer” a livello internazionale.

Docente riconosciuto FIAF, fa parte della FIAP, dell’AFNI, di cui è il delegato per la Lombardia e del GDT tedesco. Le sue foto sono state utilizzate per libri di natura e viaggi in tutto il mondo e sono state pubblicate da riviste come National Geographic, Nature Images, Nature Best, Outdoor Photographer, Asferico, Go Nordic. Negli ultimi due anni è stato premiato in più di centoventi concorsi nazionali e internazionali, come il Wildlife Photographer of the Year, il National Geographic, Travel Photographer of the Year, Nature Best ed European Photographer of the Year. È un inviato speciale per le riviste Oasis e Natura, sulle quali pubblica regolarmente i suoi servizi. Fotografo ufficiale Fujifilm, testimonial e tester per il brand. Le sue foto sono state esposte a Washington, San Francisco, Londra, Colonia, Singapore, San Pietroburgo e Mosca. Ha visitato 74 paesi, scrive e pubblica articoli e servizi sulle più importanti riviste di settore. Nel 2014 è entrato a far parte della Squadra Nazionale Italiana di Fotografia Naturalistica che ha poi vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali e nel 2015 in quella di reportage e viaggio vincendo anche qui la medaglia d’oro nei campionati mondiali in Indonesia. Nel 2015 è entrato a far parte del comitato scientifico dell’Associazione Culturale Radicediunopercento in qualità di docente di fotografia ed accompagnatore in viaggi e safari fotografici nei più affascinanti luoghi del pianeta.



INFO M +39 348 2506498 / info@radicediunopercento.it