"Una vita come la tua": chiacchiere da bar con Massimo Vitali

Prendete uno scrittore dalla vis comica incontenibile; aggiungete un ospite di eccezione; mixate tutto all’interno di un noto spazio della Milano più trendy… Serve altro per trasformare l'aperitivo in una serata del tutto speciale? No, a patto che lo scrittore sia Massimo Vitali (per la cronaca è anche sceneggiatore e conduttore radiofonico, nonché docente di scrittura creativa in varie istituzioni italiane); l’ospite sia un noto personaggio dello spettacolo, sportivo, influencer di grido, ecc. ecc. e il bar (ma questa è un'etichetta che gli va proprio stretta) sia il Volvo Studio Milano, spazio polifunzionale della Milano più innovativa targata Porta Nuova. Et voilà, ecco "Una vita come la tua", il nuovo format di incontri extra-ordinari in programma al Volvo Studio Milano ogni mercoledì d’estate fino alla fine di luglio. Un’avvertenza: scordatevi le solite interviste. Con la curiosità creativa che gli è propria, Massimo ama ricercare l’insolito nel quotidiano, il divertente nell'imprevedibile, la grande magia nelle piccole cose della vita. Perché non è importante quanti traguardi hai raggiunto: l’impresa eccezionale è essere normale, come cantava un noto cantautore, soprattutto quando sei un personaggio di successo.

Ogni settimana, comodamente appoggiati allo chiccosissimo bancone del Volvo Studio, l’inconsueto intervistatore e un famoso ospite chiacchiereranno amabilmente su temi tanto disparati quanto bizzarri della vita di ogni giorno. Quello che potrà uscirne nessuno può saperlo: divagazioni biografiche sui calzini spaiati… questioni sempre aperte sul tubetto del dentifricio premuto dal basso o dall’alto.… o magari spericolate disquisizioni intorno allo spessore ideale delle fette di prosciutto. Ma sono solo ipotesi. Una cosa è certa: "Una vita come la tua" ci regalerà momenti amabilmente divertenti, intimamente poetici e profondamente leggeri - di quella leggerezza come solo le chiacchiere da bar possono diventare e i grandi personaggi sanno essere. Nella consapevolezza che, lo sanno tutti, al bar la verità viene sempre a galla (magari da un ottimo aperitivo servito al Volvo Studio Milano).

Eventi ad ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili in conformità con i protocolli di sicurezza stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Due note su Massimo Vitali

Nato a Bologna, dove vive e lavora. Per l'editore Fernandel ha pubblicato i romanzi "L’amore non si dice" (2010) e "Se son rose" (2011) da cui sono state tratte due pièce teatrali e un lungometraggio di prossima uscita prodotto da Rai Cinema. Nel 2019 è uscito Una vita al giorno per Sperling & Kupfer editore. Ha scritto per le testate Smemoranda, Rockit. Insegna scrittura creativa presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e Firenze. Conduce progetti didattici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Conduce laboratori di lettura espressiva e promuove il progetto Se una sera d'estate un lettore: contest e reading per librerie, biblioteche e locali. Conduce su Radio Città Fujiko il programma “Ufficio Reclami”.

Il calendario degli incontri

01.07 | Matteo Viviani

08.07 | Paolo Ruffini

29.07 | Paola Turci