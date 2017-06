Incontro "occhio alle truffe"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nel periodo estivo le truffe si intensificano, soprattutto a danno degli anziani: quali sono le truffe più frequenti? Cosa fare quando la città si svuota? Come lasciare la casa quando si va in vacanza? Di tutto questo parleremo durante la serata “Occhio alle truffe” organizzata da UniAbita, in collaborazione e con la partecipazione dei Carabinieri di Cinisello Balsamo, che si terrà: Giovedì 29 giugno 2017 alle ore 21.00 presso il Salone UniAbita in Via Verdi, 25 - Cinisello Balsamo Ingresso libero. Vi aspettiamo.