Un incontro a Trezzo sull’Adda (Milano) dedicato ai genitori per approfondire le regole della sana alimentazione e di uno stile di vita corretto

La Commissione Mensa del Comune di Trezzo sull'Adda ha organizzato per venerdì 7 aprile, alle ore 20.45, un incontro di educazione alimentare dal titolo "Natura che Cura - Alimentazione e sport: facciamo un pieno di energia!", organizzato in collaborazione con AMIOT, Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, che si svolgerà presso l'Auditorium della Scuola Primaria di Trezzo sull'Adda (Piazza Italia, 1). L'evento, gratuito per il pubblico, è patrocinato dal Comune di Trezzo sull'Adda - Città Metropolitana di Milano e sarà condotto dal medico Dr. Marco Monzani. L'incontro sarà rivolto ai ragazzi e principalmente ai loro genitori per sensibilizzarli sulla prevenzione delle malattie grazie all'adozione di stili di vita salutari. L'obiettivo è di aiutare i più giovani e le loro famiglie a comprendere le potenzialità dei rimedi naturali e l'influenza determinante di una corretta alimentazione per aumentare l'indice di benessere della popolazione, responsabilizzando adulti e ragazzi verso scelte più consapevoli. AMIOT per l'anno scolastico 2016/2017sta portando avanti il progetto "Natura che Cura" che coinvolge molte scuole su tutto il territorio nazionale in una serie di incontri tra studenti e medici. Il progetto AMIOT - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia - con il contributo incondizionato di GUNA S.p.A, prevede anche l'utilizzo di un kit multimediale per aumentare la conoscenza degli studenti sul tema della prevenzione delle malattie mediante corretti stili di vita e sull'uso consapevole e appropriato delle medicine di origine biologico- naturale. Per qualsiasi informazione sul progetto è a disposizione il numero verde gratuito 800.385014 di AMIOT, l'e-mail naturachecura@medibio.it e il sito web www.naturachecura.org.