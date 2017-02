Incontro sulle mostre Dinosauri. Giganti dall'Argentina e Rex and the city Un incontro aperto a tutti per una speciale anteprima delle mostre Dinosauri. Giganti dall'Argentina e Rex and the city durante il quale i curatori presenteranno le due diverse anime di un unico grande progetto, realizzato in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Milano. Lunedì 27 febbraio 2017 alle 16:00 Al MUDEC, infatti, i visitatori potranno esplorare Il mondo dei dinosauri attraverso un duplice racconto: da un lato una grande mostra scientifica, composta da reperti unici provenienti da un territorio paleontologicamente ricco come l'Argentina, ne ripercorrerà l'intera evoluzione, dalle origini all'estinzione; dall'altro lato un originale percorso dal taglio antropologico indagherà il nostro atteggiamento nei confronti dei sauri mostruosi attraverso la storia: dalle prime scoperte, ai dibattiti scientifici sull'origine della vita sulla Terra, fino alle diverse rappresentazioni dell'immaginario novecentesco. Le mostre apriranno al MUDEC - Museo delle Culture dal 22 marzo al 9 luglio 2017 Ingresso libero, necessaria la prenotazione al link: goo.gl/Nc9cU9