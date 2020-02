Google fa scoprire ai giovanissimi il mondo della tecnologia: ecco i due incontri

Lunedì 2 e lunedì 9 marzo presso Talent Garden arrivano due appuntamenti dedicati ai giovanissimi dai 10 ai 13 anni.

Un'iniziativa dedicata al tema della diversity

Talent Garden ha rinnovato anche per l’anno 2020 la partnership con Google for Startups, il programma lanciato da Google nel 2011 dedicato al mondo delle tecnologia che collabora con le comunità di startup locali. Quest’anno la partnership sarà incentrata sui temi della diversity & inclusion e del women empowerment.

Gli appuntamenti del 2 e 9 marzo

Tra i primi appuntamenti in programma il 2 e il 9 marzo presso il Campus Talent Garden Calabiana di Milano si segnala S.T.A.R., il progetto di Google dedicato ai bambini tra i 10 e i 13 anni per incoraggiare più ragazze e ragazzi ad avvicinarsi alle materie STEM. Il progetto punta ad aumentare la consapevolezza sui pregiudizi di genere che hanno un impatto sulle scelte di studio e quindi di carriera lavorativa delle donne, in particolare per le materie STEM.

Iscrizioni

Gli incontri sono gratuiti, ma per entrambi è necessaria la prenotazione: per l'incontro di lunedì 2 marzo visitare il link dedicato e per l'appuntamento del 9 marzo iscriversi qui.