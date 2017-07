Increa Summer Fest 2017 dal 6 all'8 luglio porta al Parco Increa di Brugherio (MB) musica dal vivo e deejay set.

Si inizia giovedì 6 luglio con Sex Crime, Surf Cassette e set a cura di Jamiro; si prosegue venerdì 7 con The Back Seat Boogie, Uncleshit e deejay set di The Devil's Jukebox; si chiude sabato 8 con The Midnight Kings e deejay Monsieur Hugo.

Previsti anche un mercato vintage, bibite e cibo.