Indomabili: domenica 24 settembre alla discoteca Gate milano, torna l’evento che coniuga rap e sport da combattimento

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna a Milano, domenica 24 settembre dalle ore 17.00, alla discoteca Gate Milano (ex De Sade, in Via Valtellina, 21), l’evento INDOMABILI, format ormai consolidato che coniuga musica rap a sport da combattimento. La serata, nel corso della quale si alterneranno i migliori fighter in circolazione e i rapper più hot del momento, si annuncia ad alto tasso adrenalinico. Il dance floor della discoteca Gate Milano si trasformerà infatti in un vero e proprio ring sul quale andranno in scena combattimenti di boxe (organizzati e supervisionati dalla palestra Boxe Island) e incontri di muay thai, MMA, K1, accompagnati dalle performance live di Guè Pequeno, Marracash, Frank Il Profeta White, Oro Bianco e RAME. La serata sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il Progetto Pugilato Bollate, che si pone l’obiettivo di introdurre la disciplina della boxe nel carcere di Bollate come strumento rieducativo e pedagogico. L’evento è organizzato da Indomabili Promotions e Urban Vision, in collaborazione con Boxe Island, Virgin Active e Club 747. Partner Ufficiale dell’evento: “Renegades – Commando d'assalto” in uscita in Italia il prossimo autunno, distribuito da M2 Pictures. Non solo rap e combattimento ma anche food & drinks grazie alle proposte di Garage Pizza & Co e L’anima - true food & drinks. Garage Milano Via Valtellina, 21 Dalle ore 17.00 alle ore 23.30 Biglietti € 15.00 Biglietti acquistabili online: www.mailticket.it/evento/11475