Infiorata ai Bagni Misteriosi: il 22 e 23 aprile composizione collettiva di un grande tappeto floreale

Sabato 22 e domenica 23 aprile ai Bagni Misteriosi si celebra la primavera con un'infiorata.

Adulti e bambini potranno tutti partecipare alla creazione di un tappeto floreale attraverso la disposizione di petali sulla piattaforma della piscina. L'iniziativa ha come obiettivi l'educazione al bello e la conoscenza della natura. Come ricordano gli organizzatori, quella dell'infiorata è una tradizione molto antica nel nostro paese, che risale a quando l'ingresso in città di re e regine si celebrava attraverso l'allestimento di fiori per le strade

Sabato 22 è prevista una degustazione di focaccia col formaggio, preparata sul posto dal Consorzio della focaccia di Recco. In programma anche attività, laboratori, live painting e installazioni site specific. Per maggiori info: www.bagnimisteriosi.com.