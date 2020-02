Infoday - parti come volontario all'estero!

L'Information day di YearOut è aperto a tutti coloro che sentono il bisogno di fare un'esperienza di volontariato internazionale per essere di aiuto a chi ha bisogno, a partire da 2 settimane fino a 6 mesi. Le destinazioni che presenteremo sono in Africa, Kenya, Tanzania, Uganda e Namibia; in Asia, Nepal e India ed in Sud America, Costa Rica e Perù.

Potrai dare un supporto al miglioramento delle strutture scolastiche attraverso lavori di ristrutturazione oppure organizzare lezioni su diverse tematiche all'interno dell'orario scolastico ampliando le conoscenze degli studenti e stimolandoli grazie ad attività originali e interattive.

Potrai essere di supporto nei progetti di conservazione delle aree protette a favore delle specie animali che vi risiedono.



Se vuoi progettare la tua esperienza come volontario, vuoi conoscere le attività e ascoltare le esperienze di chi è partito come volontario, partecipa all'incontro di sabato 28 Marzo presso la Fabbrica del Vapore di Milano - Lotto 15, dalle 09:45.



Durante gli InfoDay lo staff di YearOut, insieme agli ex volontari, è a tua disposizione per accompagnarti alla scoperta delle tante opportunità di volontariato internazionale e per rispondere a tutte le tue domande.



Di mattina saranno proprio i volontari a presentare i progetti attivi e le attività in Kenya, Uganda, Tanzania, Namibia, India, Nepal, Perù e Costa Rica. Nel pomeriggio potrai seguire le attività volte ad approfondire i temi del volontariato internazionale attraverso percorsi di formazione con i volontari senior.



L'ingresso è gratuito, segnalaci la tua presenza iscrivendoti al seguente link: https://www.yearout.it/infoday/infoday/



