Inigo in concerto a Milano il 14 maggio

Il cantautore pugliese fa doppia tappa a Milano per presentare il suo nuovo singolo "Ho smesso" uscito il 5 Gennaio 2017 per La Cicala Factory Volume! Discografia Moderna che anticipa il disco che sarà suonato in anteprima assoluta durante questo tour. Forte di una maturità artistica consacrata dalle finali conquistate ad Area Sanremo, al Premio Lunezia ed al Premio Bindi, ora l'artista torna in scena con un inno al momento in cui si decide di liberare il proprio essere, imprigionato fra gli inutili dettami che opacizzano la luce della propria identità. "Ho smesso" è una dichiarazione d'intenti, una presa di coscienza del proprio "io" e dei propri mezzi, è il momento in cui ci si libera di ciò che non serve e si decide di imboccare l'unica strada possibile, quella della libertà individuale.