Inin: ora, oltre il tempo - alla fonte di azioni che non ci chiedono energia, ma ce la offrono. Conferenza con Anna Bacchia

ÌNIN (INtelligenza INtuitiva inesplorata) ci porta a contemplare la 'natura della vita' quale flusso evolutivo, espansione di coscienza, intelligenza insita nel battito del cuore del mondo, respiro di tutto quanto esiste. Tale essenza implica un'infinita fonte di ri-Sonanza e Sin-tonia, coinvolte nella Sin-fonia di Informazione vitale in cui siamo immersi e di cui siamo fatti. Da tale fonte di Informazione Implicita possiamo essere consapevolmente ispirati, illuminati, in-formati intuitivamente a creare e a dar forma Esplicita a risposte, creazioni, progetti, invenzioni, scoperte e soluzioni coerenti, sensibili, vitali, prima che utili e funzionali. In tale processo, la rivoluzionaria esperienza temporale e metatemporale delle nostre qualità inesplorate di INtelligenza INtuitiva (ÌNIN), ci porta ad azioni che non ci chiedono energia ma ce la offrono, e ci orienta verso una radicale trasformazione della nostra percezione della vita, del nostro vedere e pensare logico verso un vedere anà-logico (oltre il logico), verso un Umanesimo Essenziale, verso una Civiltà della Sin-fonia. INFO E PRENOTAZIONI ISPA Istituto Sperimentale di Psicodinamica Applicata® Via Gian Giacomo Mora 11/A - 20123 Milano Tel - Fax 02 - 83.73.930 info@psicodinamicaispa.it NOTE BIOGRAFICHE Come "leader di pensiero olistico nella direzione della pace e dello sviluppo umano", Anna Bacchia è invitata dalla Goi Peace Foundation, Tokyo, Giappone, ad avallare e firmare la dichiarazione mondiale di Pace 'The Fuji Declaration', presentata dal 2015 a governi di tutto il mondo. Per la sua Ricerca Cognitiva e i Progetti Interculturali ÌNIN, INtelligenza INtuitiva, nel 2014 Anna Bacchia è nominata Membro del Club of Budapest, [CoB] una delle più prestigiose organizzazioni internazionali per cultura, scienza e arte, "dedicata a sviluppare le massime risorse culturali dell'umanità. Formato da eminenti personalità di fama mondiale le cui realizzazioni superano il confine della loro vita professionale, e la cui impareggiabile responsabilità sociale è generalmente riconosciuta e acclamata", il CoB annovera fra i suoi membri il XIV Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Muhammad Yunus, Gidon Kremer, Edgar Mitchell.