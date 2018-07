"#tuttescuse": il 10 luglio in piazza Castello, Franz contro l'abbandono degli animali

Francesco Villa, il Franz del duo comico "Ale e Franz", parteciperà all'iniziativa #tuttescuse, organizzata da Oipa contro l'abbandono degli animali, in programma martedì 10 luglio, alle 10:30, in piazza Castello.

L'evento promosso dall'Organizzazione internazionale protezione animali, a cui presenzierà anche l’assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri, vuole sensibilizzare i cittadini al problema degli abbandoni estivi degli animali da compagnia. Per l'occasione Franz interverrà accompagnato dalla sua cagnolina Spritz. Inoltre, saranno presenti anche alcuni dei cani ospiti del Parco Canile Milano in attesa di trovare una famiglia.

Al pubblico verranno distribuiti un manuale con dieci semplici regole da osservare con il proprio cane in spiaggia e un vademecum per viaggiare in compagnia dei propri animali, con tante indicazioni per semplificare l'organizzazione delle vacanze.