a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

MADE4ART, Milano

13 - 25 giugno 2018

Inaugurazione mercoledì 13 giugno, ore 18.30



In occasione di Photofestival 2018, MADE4ART di Milano è lieto di presentare Inner landscapes, progetto artistico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con opere fotografiche di Raffaele Canepa, Claudio Manenti, Oriella Montin e Diego Pedemonte.

Paesaggi interiori, luoghi della mente e dell’anima, dove il contesto naturale o urbano si fa rappresentazione di uno stato d’animo, un ricordo, una sensazione: il progetto è basato sulla presenza/assenza della figura umana all’interno di un ambiente che è allo stesso tempo reale e immaginato, coinvolge quattro fotografi tra loro molto diversi che approcciano al tema sulla base della propria sensibilità.

Dagli onirici scatti a infrarossi che vanno oltre i limiti della visione umana realizzati da Raffaele Canepa nella serie “Oltre 720nm” alle prospettive dilatate e sovradimensionate che caratterizzano i lavori della serie “Milano in 8mm” di Claudio Manenti, dai frammenti e dalle tracce di vita spiati attraverso il buco della serratura presenti nelle opere “Through the hole” di Oriella Montin alla poesia e all’eleganza che contraddistinguono le opere in bianco e nero di Diego Pedemonte, che rievocano le emozioni provate dall’autore di fronte a persone e luoghi sconosciuti. Quattro punti di vista personali e diversi tra loro che ci raccontano altrettante storie e modi di vedere il mondo, invitando l’osservatore a immergersi nella propria dimensione interiore e a cercare i propri paesaggi dell’anima.

La mostra, con data di inaugurazione mercoledì 13 giugno 2018, rimarrà aperta al pubblico fino al 25 dello stesso mese; media partner della mostra Image in Progress.



Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

