Lunedì 19 dicembre, alle ore 18.00, presso la Libreria Birdland, in Via Cosimo del Fante, 16 (entrata Via Vettabia 9), a Milano presentazione di INNER SOUNDS Nell'orbita del jazz e della musica libera di Claudio Fasoli curato da Francesco Martinelli e Marc Tibaldi, pubblicato dalle edizioni Agenzia X. Interverranno: Claudio Fasoli; Massimo Donà, filosofo; Franco Caroni, presidente di Siena Jazz; Francesco Martinelli, Marco Philopat (Agenzia X). Fasoli è uno dei più lungimiranti e perspicaci compositori in circolazione, oltre che solista dallo stile personalissimo e riconoscibile. Dizionario del jazz di Philippe Carles, André Clergeat, Jean-Luois Comolli Per Claudio Fasoli il jazz non è né un repertorio specifico, né esercizio accademico, ma uno stile di vita. Il jazz è infatti la rivolta delle emozioni, è il tipo di musica che può assorbire molti altri generi ed essere ancora jazz. È un virus di libertà, che si è diffuso sulla terra, ibridando tutto ciò che ha trovato lungo la sua storia: il cinema, la poesia, la pittura... Inner sounds, racconta l'essenza di un artista apprezzato in tutto il mondo; descrive la scena della musica creativa internazionale e i suoi segreti, le collaborazioni e le riflessioni di un musicista che ha sempre avuto una grande capacità di rinnovarsi, di continuare con curiosità a percorrere nuove strade. Un libro denso di testimonianze e di vita, suonata al ritmo dello spirito del tempo, alla ricerca della libertà espressiva: dagli anni della formazione veneziana alle esperienze nella vivace scena bolognese degli anni sessanta, dalla nascita dei mitici Perigeo alle jam session milanesi al Capolinea, dal laboratorio sperimentale del jazz-rock ai festival giovanili all'epoca delle contestazioni, fino ad arrivare al ruolo decisivo della cognizione e dell'insegnamento degli spazi improvvisativi. Completano e impreziosiscono il volume i contributi di musicisti e di intellettuali, alcuni scritti critici e teorici, una ricca raccolta fotografica e la discografia completa. Claudio Fasoli, sassofonista, compositore, docente e membro del Perigeo, uno dei più celebri gruppi di sperimentazione jazz-rock. Ha collaborato tra gli altri con Lee Konitz, Mick Goodrick, Manfred Schoof, Kenny Wheeler, Mario Brunello e Giorgio Gaslini. Insegna ai Seminari internazionali di jazz a Siena e alla Civica scuola di jazz di Milano. Inner sounds è anche il titolo del suo cd più recente, uscito in contemporanea a questo libro. N.B. In allegato una foto di Claudio Fasoli, la copertina del libro e la locandina della serata AGENZIA X / www.agenziax.it / Milano LIBRERIA BIRDLAND / www.birdlandjazz.it in Via Cosimo del Fante, 16 (entrata Via Vettabia 9), a Milano

