"Insieme cresciamo"

E' uno spettacolo gratuito facente parte di un progetto:"READING DELLA CULTURA SUL RISPETTO" di educazione alla legalità e di educazione alla cittadinanza attiva; ideato e curato dalla Dottoressa Amantea Maria. A presentarlo sono GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5D (Plesso "Martiri di Gorla" I.C.S.Paolo e Larissa Pini)con la collaborazione delle rispettive famiglie.Gli alunni leggeranno riflessioni e poesie da loro prodotte (in gruppo) inerente la solidarietà; l'art. 3 della costituzione;l'immigrazione..... Questa classe( 5D) ha messo in atto una didattica itinerante, pragmatica attivamente, offrendo un contributo didattico e sociale di valore; inoltre è riuscita a far rete nel proprio territorio. Lo spettacolo è promosso dal teatro Tac in un clima di accoglienza e solidarietà, sensibile al rispetto dell'animo umano. Uno spettacolo irripetibile e da non perdere!