Il 19 aprile dalle ore 12 in poi In concomitanza con l'apertura di "Tempo di libri" (Fiera del libro) la filosofa e scrittrice Maria Giovanna Farina e il creatore delle letture itineranti Guido Angeli terranno insolite letture a sorpresa a partire dal libro di Maria Giovanna "Dialoghi con un ottimista, in salotto con Francesco Alberoni" (Leima) presso libreria Il Domani e in tutta la zona di piazza Cadorna a Milano.