Il mega labirinto (costruito con bottiglie di plastica) in arrivo al Parco Sempione: ecco come sarà

Si chiama 'Clean the Oceans Pavilion' ed è la mega installazione creata a partire da bottiglie di plastica che arriverà a luglio al Parco Sempione, in piazza del Cannone. L'opera, insieme alla corsa 'Run For The Oceans', rientra nell'ambito delle iniziative con cui a Milano si vogliono accendere i riflettori sull'inquinamento causato dai rifiuti plastici negli oceani, e si svolge in contemporanea con un palinsesto di eventi che, a livello globale, chiede uno stop alla presenza della plastica negli ecosistemi marini.

L'installazione

'Clean the Oceans Pavilion' sarà un'installazione collaborativa, per realizzarla infatti, dal 13 al 16 luglio, saranno invitati a contribuire tutti i milanesi. Scopo del progetto - creato da Super e promosso da Adidas in collaborazione con all(zone) e con il patrocinio del Comune di Milano, è quello di sensibilizzare sul tema della plastica. L'opera trasformerà le bottiglie di plastica, i contenitori di liquidi più diffusi, in un padiglione, simbolo dell'impegno nella lotta contro l’inquinamento dei mari. "La costruzione del padiglione - scrivono gli organizzatori - è aperta a tutti, chiunque può contribuire raccogliendo e portando le proprie bottiglie di plastica dove ha luogo la costruzione del Padiglione". A progettare 'Clean the Oceans Pavilion' il collettivo artistico e di design Super, conosciuto per la sua attenzione alla sostenibilità. I cittadini potranno contribuire seguendo le istruzioni fornite nella modalità 'do it yourself'. A sorgere sarà un grande labirinto concentrico, che a partire dal centro, diventa sempre più ampio, in base alla quantità di bottiglie raccolte.

La corsa

Il 14 giugno tutti i cittadini sono chiamati a partecipare a 'Run For The Oceans' l'iniziativa organizzata da Adidas, che ha come obiettivo la lotta all'inquinamento della plastica degli oceani. Per ogni chilomentro corso, infatti, il marchio sportivo donerà un dollaro all'associazione Parley for the Oceans. L'evento sportivo, in partenza da CityLife, verrà misurato attraverso l’app Runtastic, e contribuirà ai programmi educativi contro l’inquinamento marino da rifiuti plastici. La corsa, non competitiva, è aperta a tutti previa iscrizione.