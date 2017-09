Interno poesia presenta tre raccolte poetiche

INTERNO POESIA



GLI AUTORI



Stefano Bortolussi è nato a Milano nel 1959. Fra le sue precedenti raccolte di poesia: Ipotesi di caldo (Book Edi- tore, 2001), Cali a (Jaca Book, 2014). Ha pubblicato i romanzi: Fuor d’acqua (peQuod, 2004), Fuoritempo (pe- Quod, 2007) e Verso dove si va per questa strada (Fanuc- ci, 2013). Ha tradotto e traduce numerosi e importanti autori anglo-americani.

Il suo poemetto Il moto ondoso del cercare è stato incluso nell’antologia Bona Vox, curata da Roberto Mussapi (Jaca Book, 2010). È incluso nel terzo Almanacco dei poeti e del- la poesia contemporanea, a cura di Gianfranco Lauretano, Francesco Napoli e Walter Raffaelli (Raffaelli, 2015). Sue poesie sono state pubblicate da Atelier, Poesia (di Luigia Sorrentino), Pioggia Obliqua e Interno Poesia.

L’autore a pezzi (autoreapezzi.wordpress.com) è il suo blog letterario.



Gaia Ginevra Giorgi (Alessandria, 1992), laureata in Filoso a all’Università di Torino, vive a Bologna dove studia presso la Scuola di Teatro “Alessandra Galante Garrone”. Nel 2016 ha pubblicato “Sisifo” (Alter Ego, 2016), suo esordio poetico e allo stesso tempo performance sonoriz- zata itinerante che fa da ponte tra le discipline che più le sono care: poesia, teatro e musica. “La Repubblica di Torino”, “L’Estroverso”, “Poetarum Silva”, “Paper Street” e “Interno Poesia” hanno ospitato e parlato della sua poesia.



Anna Salvini è nata a Vigevano (PV) nel 1965. Suoi testi sono stati pubblicati su: Poetarum Silva, Versante Ripido, Cartesensibili, Rebstein, Perìgeion, Margutte e Interno Poesia. “Calma apparente” è la sua opera prima.

