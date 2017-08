Interpol dal vivo: il 23 agosto al Carroponte

Mercoledì 23 agosto al Carroponte, in occasione del tour per il 15° anniversario del loro album di debutto Turn On The Bright Lights​, suonano gli Interpol.

Fondata nel 1997 la band new yorkese è formata dal chitarrista Daniel Kessler, dal batterista Sam Fogarino e dal cantante e chitarrista Paul Banks.

Nel corso della loro carriera gli Interpol sono arrivati per quattro volte consecutive alle prime posizioni della Billboard 200, hanno suonato dal vivo in programmi come Late Show with David Letterman e hanno partecipato a festival quali Coachella, Lollapalooza e Primavera Sound.