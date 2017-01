Interrogazione al consiglio comunale di milano relativa allo studio di fattibilita’ per il prolungamento della linea metropolitana m4 al sud ovest milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Accogliamo con piacere la notizia che in data 19 gennaio 2017 è stata presentata internamente al Consiglio Comunale di Milano dal gruppo consiliare "Beppe Sala Sindaco Noi, Milano" un'interrogazione indirizzata al Sindaco Dott. Giuseppe Sala e all'Assessore alla Mobilità ed Ambiente Dott. Marco Granelli avente ad oggetto lo studio di fattibilità per il prolungamento della linea metropolitana M4 al Sud Ovest Milano. Nello specifico l'interrogazione si pone l'obiettivo di verificare se il Comune di Milano si stia concretamente attivando affinchè possa essere realizzato da subito tale studio di fattibilità ed in particolare quali siano le tempistiche previste ed i prossimi passaggi operativi per raggiungere questo obiettivo strategico. Come "Comitato Civico M4" attendavamo ormai da diversi mesi un primo segnale concreto dopo il positivo incontro avvenuto in data 19 settembre 2016 tra i Sindaci dei comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Trezzano sul Naviglio e lo stesso Assessore alla Mobilità e Ambiente del comune di Milano Marco Granelli, nel quale è stato riscontrato l'impegno ad istituire un tavolo congiunto con la Regione Lombardia per la realizzazione di tale studio di fattibilità tecnica-economica. Monitoreremo con attenzione le risposte a questa interrogazione consiliare ricordando peraltro che nel programma elettorale del candidato sindaco Beppe Sala è stata espressamente citata la volontà di realizzare tale specifico ramo di prolungamento della futura linea M4. Comitato Civico M4 Referenti: Massimo Gigliotti - Stefano Conigliello - Davide Salesi".