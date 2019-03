Domani, venerdì 22 marzo, alle ore 17.30, Intesa Sanpaolo apre al Piccolo le porte della sua sede di via Verdi 8 e, in occasione dello spettacolo Il ragazzo dell'ultimo banco (al Teatro Studio Melato da oggi, giovedì 21 marzo, a giovedì 18 aprile), ospita un incontro con il drammaturgo spagnolo Juan Mayorga, il regista Jacopo Gassmann e il giornalista e conduttore televisivo Massimo Bernardini.

Interviene Fabrizio Paschina, direttore Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo.

Il rapporto tra i giovani e gli adulti, a scuola e in famiglia, il racconto della realtà, vera o percepita, la scrittura come momento catartico che dà voce ai disagi, alle inquietudini e ai turbamenti degli adolescenti, soprattutto quando questi si trovano a vivere in una famiglia problematica messa a confronto con un ambiente borghese, affettuoso e confortevole: questi sono alcuni dei temi dello spettacolo.

Durante l’incontro saranno approfonditi gli aspetti legati al ‘racconto a puntate’, tipico dei format televisivi, che nello spettacolo è rappresentato dai temi attraverso i quali il giovane Claudio esprime il suo talento per la scrittura e descrive al professore il rapporto con il compagno di classe.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Instituto Cervantes Milano.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su www.piccoloteatro.org