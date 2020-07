Intravision | Streaming in triennale

Intravision # 2

Trasmissione di eventi live gratuiti



30 luglio | Triennale Milano

dalle 19.00 alle 21.40



Intravision è GRATUITO previa registrazione su:

https://link.dice.fm/37HXLgCy87



Streaming live gratuito attivo

www.intravision.org



Canale Youtube

https://bit.ly/intravisionlive



Intravision è un'iniziativa che mira a favorire il rinascimento delle arti italiane, i suoi luoghi iconici e diffusori di cultura sostenendo il ritorno alla produzione artistica e culturale



La Triennale rappresenta un innovativo corpo multifunzionale per l'era in cui è stato progettato. Nata come una panoramica delle moderne arti decorative e industriali, con l'obiettivo di stimolare il rapporto tra industria, settori produttivi, arti applicate, La Triennale di Milano si è presto rivelata uno specchio della cultura artistica e architettonica in Italia e una delle maggiori uffici di confronto tra tendenze emergenti. La Triennale di Milano è l'istituzione italiana per l'architettura, le arti decorative e visive, il design, la moda e la produzione audiovisiva; è un centro di produzione culturale che organizza conferenze, recensioni di film e mostre.