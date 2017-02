Intrecci tra Arte e Design Associazione Culturale Plana Piazzale Cadorna 2 - Milano www.associazioneplana.it Federica Morandi art projects Via Orti, Magenta - Milano www.fmap.it Vernissage: mercoledì 22 febbraio 2017 ore 18-21 Esposizione: giovedì 23 e venerdì 23 febbraio 2017 ore 16-19 L'Associazione Plana in collaborazione con Federica Morandi art projects presenta la mostra "Intrecci tra Arte e Design", con l'obiettivo di mettere in dialogo le opere fotografiche dell'artista contemporaneo Cristiano Ossoli con una selezione di prodotti di designer internazionali e di altissimo livello. Protagonisti della collettiva sono oggetti emblematici ed eccentriche creazioni di nomi di spicco quali Mimmo Rotella, Ugo La Pietra, Giorgio Milani e Hassan Fathi, che richiamano l'anima artistica e creativa del design, in relazione alla magia degli scatti di Cristiano Ossoli. Le fotografie di Cristiano Ossoli (Brescia 1975), caratterizzate dall'uso molto contrastato e luminoso del colore, raccontano storie, provocazioni e continue incursioni nella sfera dell'ordinario, che si avvicendano e s'intrecciano, fino a demolire i luoghi comuni del quotidiano. L'artista, spinto da un'intesa curiosità, ricerca attraverso l'uso sapiente dell'obiettivo, immagini trasgressive e dalla forte stravaganza visiva; analizza i mali sociali, i riti e le patologie del nostro oggi, criticando attraverso una vena sarcastica, i temi del consumismo, dell'idea stereotipata della vita di coppia e dei vizi della nostra società. I vizi sono intesi dall'artista non solo come comportamenti sociali, ma come logica simbolica: l'apparenza sostituisce il reale. Cristiano Ossoli è influenzato dal surrealismo e dalla poesia visiva: i suoi scatti riflettono un universo magico dove gli oggetti ritratti non sono mai quello che sembrano essere. Vi è sempre qualche elemento enigmatico nelle fotografie esposte, come se le immagini seguissero l'audacia provocatoria dell'artista: la realtà appare contraddittoria, e le qualità sublimi e irrazionali esaltate e adulate. Gli oggetti di design selezionati sono catturati dai conturbanti scatti di Ossoli, creando un fitto dialogo tra le forme e i colori, ponendo l'accento sul labile confine di arte e design. L'Associazione Plana, da sempre attenta alla promozione della cultura del design di qualità, sostiene l'immagine di giovani talenti e si pone come punto d'incontro tra il mondo della produzione, della progettazione e della comunicazione. Ed è proprio la volontà di far incontrare l'arte con il design che spinge l'Associazione a favorire nuovi ed esaltanti intrecci tra i prodotti selezionati: Cristiano Ossoli si lascia ispirare dagli oggetti di Mimmo Rotella, rivelando un'inedita natura pop, in cui elementi tradizionali e d'uso quotidiano sono combinati con oggetti inusuali. In mostra anche prodotti noti di Alessi e Illy Art Collection, quest'ultima con una selezione di tazzine d'autore numerate e firmate; veri e propri multipli d'arte dove ancora una volta l'unione di arte e design definisce la dimensione etica ed estetica della creazione artistica. Tutte le immagini fotografiche di Cristiano Ossoli esposte in mostra, sono disponibili in Edizione Limitata e Certificata. Ogni opera è stampata a regola d'arte con materiali di pregio a lunga durata; con apposta sul retro della stessa la Firma, Numerazione e Timbro. Tutti i lavori e prodotti di design selezionati in mostra sono accompagnati da Certificato di Autenticità.