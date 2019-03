Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

23 MARZO / ORE 16.00 L’INVASIONE DEGLI ORSI Con Luca Follini, Paola Galli, Vladimir Todisco Grande Testo e Regia Luca Ciancia Produzione Ditta Gioco Fiaba La fiabesca vicenda del popolo degli orsi che scende dalle montagne e conquista il paese solo per essere poi corrotto dai cattivi comportamenti degli umani diviene metafora di altre rivoluzioni e un’occasione per riflettere sulle difficoltà del difendere i propri valori e ideali dalle tentazioni più basse dei vizi e della materialità. Gli orsi di questo spettacolo di muoveranno sulle note dell’hip hop latino nella foresta tropicale di una Sicilia immaginaria, forse futura… Uno spettacolo fantasioso e comico sul difficile rapporto tra sogni e potere che rilegge Buzzati attraverso la cultura latino americana di oggi e “il dittatore del libero stato di Bananas” di Woody Allen. Genere: teatro d’attore Fascia d’età consigliata: dai 3 agli 8 anni Durata: 50 minuti Teatro Delfino – Piazza Piero Carnelli MI info@teatrodelfino.it – 02 87281266 / 333 5730340 (linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00) Biglietti €7 / Disponibili anche in prevendita su Vivaticket