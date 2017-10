"Invito a palazzo": sabato 7 ottobre apertura straordinaria gratuita di prestigiose sedi bancarie

Sabato 7 ottobre l'iniziativa di ABI, Invito a palazzo, apre gratuitamente sedi storiche e moderne delle banche, proponendo visite guidate ed esposizioni.

A Milano sono sei i luoghi visitabili a costo zero: l'Unicredit Tower (piazza Gae Aulenti), dove è possibile salire fino al 25° piano; le Gallerie d'Italia (piazza della Scala 6, in foto), che per l'occasione inaugurano la mostra De Chirico incontra Boccioni; il Centro Servizi Gruppo bancario Credito Valtellinese (via Feltre 75), nelle cui sale sono presenti diverse installazioni; Palazzo Piermarini (via Monte Pietà, 7), dove sono raccolte opere d'arte e documenti storici; Palazzo Turati (Via Turati, 27), che ospita un'espozione d'arte contemporanea; e la sede BPM di piazza Meda, caratterizzata da un'enorme cupola alta 18 metri e cinque affreschi.