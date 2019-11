Invito| Incontro con l'artista Ettore Favini nell'ambito della mostra after Leonardo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

IL VOLO SFUMATO ETTORE FAVINI INTRODUCE “ATLANTICO” Venerdì 22 novembre 2019 16.30 – 19.00 Museo del Novecento Nell’ambito della mostra “After Leonardo. Installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi” il Museo del Novecento presenta “Il volo sfumato. Ettore Favini introduce Atlantico”, un incontro che vede come protagonista la video-installazione di Ettore Favini in esposizione al museo fino al 12 gennaio 2020. L’artista introdurrà l’opera “Atlantico” inquadrandola all’interno di una riflessione che abbraccia l’eredità leonardesca, ne analizzerà l’immaginario – divenuto infine codice e linguaggio per qualunque opera d’arte – e lo contrappone all’immaginifico. Se l’immaginario infatti è lo specchio della collettività, che riceve questa eredità di immagini senza produrne di nuove. L'immaginifico al contrario viene creato: porta con sé il significato di «creatore d'immagini». Le acque, la nebbia e i pochi soggetti viventi raccontati da Ettore Favini nelle immagini in movimento di “Atlantico” rimandano immediatamente al disegno di Leonardo, base pura di tutti i suoi progetti insieme al continuo rimando alla natura nei suoi progetti e opere. Il dialogo tra la critica d’arte e curatrice Rossella Farinotti, e l’artista Ettore Favini prenderà spunto da questo incipit, per raccontare come l'opera “Atlantico” sia nata. Il paesaggio è una sorgente immaginifica nella quale l'artista si cala in prima persona, per indagare i luoghi, elaborare visioni, restituendone scenari immersivi. Rossella Farinotti è critica d’arte contemporanea e cinematografica, curatrice e giornalista. Co-direttrice de “il Farinotti. Dizionario di tutti I film”. Collabora con testate come “Zero”, “Flash Art Italia”, “Mymovies”, “Exibart”, “Pagina99” e il magazine “Kooness.com” di cui è consulente curatoriale dal 2017. É direttore esecutivo presso l’Archivio Gio’ Pomodoro dal 2016 (Milano) e collabora con l’Archivio Mario Schifano per il progetto The Essential. Mario Schifano dal 2018. Sempre dal 2018 è curatore del progetto The Magic Kingdom per il brand Sergio Rossi e dal 2016 è direttore artistico della Cittadella degli Archivi di Milano con progetti site specific come l’opera pubblica “La città che sale” dei Vedovamazzei o i Muri d’artista. Nel 2013 pubblica Il quadro che visse due volte (Morellini editore), sulla relazione tra arte e cinema. Nel 2014 realizza Arte contemporanea: Giants in Milan (produzione DNA) un documentario sull’arte contemporanea a Milano, con la regia di Giacomo Favilla. Dal 2009 al 2011 è assistente dell’Assessore alla Cultura di Milano. Negli ultimi anni ha curato mostre di artisti della sua generazione; lavorato per diverse istituzioni private e pubbliche e tenuto workshop e lezioni presso la NABA di Milano, l’Accademia Albertina di Torino e la Ca’ Foscari di Venezia, sulle tematiche di relazione tra arte e impresa, o laboratori di scrittura critica. Ha una laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Statale di Milano, e il diploma di specializzazione in Comunicazione e Organizzazione dell’Arte contemporanea presso l’Accademia di Brera. Dal 2014 vive e lavora tra Milano e Chicago. -- Ore 16.30: visita guidata gratuita alla video-installazione “Atlantico” con Ettore Favini Ore 18.00: “Il volo sfumato”, incontro con Ettore Favini e Rossella Farinotti L’ingresso alla visita guidata e alla conferenza è gratuito.