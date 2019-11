Incontro con l'artista eugenio tibaldi nell'ambito della mostra after leonardo | museo del novecento, giovedì 7 novembre, ore 16.30

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

IL GIARDINO ABUSIVO INDAGINE DEL MARGINE FRA SCIENZA E FILOSOFIA Giovedì 7 novembre 2019 16.30 – 19.00 Museo del Novecento Nell’ambito della mostra “After Leonardo. Installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi” il Museo del Novecento presenta “Il Giardino Abusivo. Indagine del margine fra scienza e filosofia”, un incontro che vede come protagonista l’installazione di Eugenio Tibaldi in esposizione al museo fino al 12 gennaio 2020. L’appuntamento prevede una visita guidata con l’artista, che racconterà la genesi dell’opera e le sue fasi di progettazione fino alla formalizzazione finale in mostra nel percorso museale. Il viaggio d’eccezione attraverso il “Giardino abusivo” di Eugenio Tibaldi sarà seguito da un momento di riflessione, dove l’artista si confronterà con Giuseppe D’Anna, docente di Storia della Filosofia e di Storia della Filosofia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano. In un dialogo aperto si discuteranno le implicazioni tecniche e botaniche che hanno caratterizzato la costruzione dell'installazione ed i risvolti filosofici ed antropologici che sono racchiusi negli elementi architettonici scelti per la costruzione di un'estetica alternativa e post moderna. Attraverso la Botanica e la filosofia si parlerà delle motivazioni che spingono l'artista a dimensionare la sua pratica intorno al concetto di margine. Giuseppe D’Anna (Lovere, 1971) è docente ordinario presso l’Università Cattolica di Milano. Si è occupato di temi legati ai problemi dell’interculturalità, dei valori, dell’epistemologia e dell’ontologia moderne e contemporanee, sui quali ha pubblicato monografie, articoli e saggi. Ha studiato in Germania presso l’Università Leuphana di Lüneburg, dove ha ottenuto il premio del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) alla ricerca. Nel 2011 è stato insignito del Premio Mario di Nola dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Ha tenuto relazioni in convegni nazionali e internazionali e nel 2018 è stato delegato della SFI (Società Filosofica Italiana) al Convegno mondiale di Filosofia, svoltosi a Pechino. Attualmente è segretario della Consulta Nazionale di Filosofia. Ore 16.30: visita guidata gratuita all’installazione “Giardino abusivo” con Eugenio Tibaldi Ore 18.00: dialogo aperto con Eugenio Tibaldi e Giuseppe D’Anna L’ingresso alla visita guidata e alla conferenza è gratuito.