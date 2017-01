"Invito all'opera"

L'obiettivo di questa iniziativa è quella di promuovere e valorizzare il patrimonio della Musica Lirica Italiana nei Quartieri Milanesi. In particolare, la finalità è di rendere accessibile a tutti i milanesi del quartiere della Zona 5 (giovani-adulti-anziani) questa forma d'arte che è sempre stata parte integrante e fondamentale delle radici della Cultura Italiana. In questo primo concerto verranno sceneggiate le più celebri aree dalle piu famose opere liriche della Cultura Italiana: Aida (Verdi) - Cenerentola (Rossini) - Trovatore (Verdi) - Cavalleria Rusticana (Mascagni) - Griselda (Vivaldi) - Un ballo in Maschera (Verdi) - Turandot (Puccini)