Io mai niente con nessuno avevo fatto: lo spettacolo in scena al Parenti

Io, mai niente con nessuno avevo fatto - lo spettacolo di Vuccirìa Teatro diretto da Joele Anastasi - sarà in scena al Teatro Franco Parenti dal 14 al 26 gennaio.

In una Sicilia ancestrale corrosa dal sole e dalla povertà, si svolge un dramma di travolgente impatto emotivo. Giovanni e Rosaria sono cugini cresciuti come se fossero fratello e sorella: insieme vivono i primi turbamenti, le prime gioie e i primi drammi. Chiusi nella loro stanza, giocano per cancellare la solitudine atavica di una famiglia senza padri e, con la musica a tutto volume, ballano perché il mondo per loro non è altro che uno spartito di note da danzare. Nella sala da ballo, in cui la stessa Rosaria lo trascina, Giovanni scopre l’amore attraverso gli occhi ambigui e violenti e il corpo pulsante e focoso di Giuseppe, insegnante di danza.

Dietro le persiane è nascosto però un paese che spia, giudica e non vive. I protagonisti tentano di combattere il loro destino, sognando lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare liberamente un uomo. Come in una tragedia antica in cui va espiata la colpa di chi si ribella, così il giovane puro affronterà violenza e crudeltà, proprio lui che “mai niente con nessuno aveva fatto…”