"Io sono Milano", lo spettacolo

Il 25 gennaio la città di Milano salirà sul palcoscenico appositamente allestito al Bobino (Alzaia Naviglio Grande 116) per raccontare in prima "persona" la sua storia. "C'è gente che parla male della mia nebbia. Probabilmente perchè non ha mai visto i miei colori" dice con voce ferma ma con il sorriso sulle labbra: un indizio che fa capire come in questa occasione racconterà come stanno davvero le cose per togliere un po' di confusione sulla sua storia. Lo spettacolo dal titolo Io sono Milano è scritto ed interpretato da Milano da Vedere, realtà presente sul territorio cittadino da diversi anni.

Un'occasione unica per divertirsi scoprendo tanti aspetti storico artistici di una città che non smette mai di sorprendere. Gli oltre duemila anni di storia saranno raccontati in tre serate: la prima, quella del 25 gennaio, partirà dalla nascita di Milano fino ad arrivare alla discesa dei barbari. Sempre al Bobino a febbraio ed a marzo le altre due serate. E' possibile prenotare il proprio posto attraverso il seguente link: http://www.milanodavedere.it/eventi/io-sono-milano/; i posti sono numerati e non sarà possibile partecipare senza la prenotazione. Incluso nel biglietto, aperitivo con buffet. Inizio serata ore 19.00, mentre lo spettacolo comincerà alle ore 20.15.