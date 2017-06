Spritz Night all'Ippodromo del Galoppo

All’ippodromo SNAI San Siro la prima edizione della “Spritz Night”. Oltre al fascino dell’ippica in notturna arte, musica e un pizzico di mondanità saranno gli ingredienti dell’ultimo appuntamento di corse prima della pausa estiva. Un sabato 1° luglio che trasformerà l'Ippodromo in un luogo unico in cui celebrare il rito dell'aperitivo.

Si partirà alle 17.30 con l'happy hour a base di spritz “on the rocks” serviti in tre diverse postazioni dell’impianto e, per accompagnare il cocktail, sarà a disposizione una consumazione versione “street” da scegliere nelle varie postazioni di food truck .

L’atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno accompagnate anche dalla musica, mixata dallo speciale DJ Set, che offrirà a tutti i presenti l’irripetibile occasione di ballare sotto le stelle all’interno dell’unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale.

Dalle 20 inizia la passione, quella per il galoppo, con il programma di corse che si articola sui “Premi dell'Avvenire”: il Gran Premio d’Italia, il Premio De Montel e il Premio Mantovani. Un trittico dedicato, come da tradizione, ai cavalli giovani. Nell'intervallo tra la seconda e la terza corsa in programma, da non perdere la sfilata d’onore di carrozze storiche che partirà ai piedi dell'imponente Cavallo di Leonardo e si snoderà all’interno di tutto l’impianto a cui fa seguito la premiazione del Primo Concorso Nazionale di Attacchi di Tradizione. La “Spritz Night” all’ippodromo SNAI San Siro, il punto di ritrovo di Milano e dei milanesi, verrà replicato il prossimo 2 settembre. Un altro appuntamento da non perdere!