Iqos embassy @mia photo fair - Apre al pubblico durante i giorni di mia photo fair la mostra fotografica dell’artista e fotografo thierry ledé

In occasione di Mia Photo Fair 2017, la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte, l'IQOS Embassy di Milano presenta, dal 10 al 13 marzo 2017, IQOS Portraits, progetto fotografico di Thierry Ledé. IQOS Portraits (2016), pensato appositamente per gli spazi dell'IQOS Embassy di Milano, è una galleria di ritratti inediti, di creativi milanesi, tra cui Paola Manfrin, Gianluca Cantaro, Arthur Arbesser, che hanno rivoluzionato e tuttora continuano a rivoluzionare l'ambito in cui lavorano, veri e propri game changer nel proprio settore. Il progetto si ricollega alla ricerca artistica di Ledé, che dagli anni '90 si basa su ritratti di personalità appartenenti al mondo dell'arte, dello spettacolo e della moda, tra cui Anna Wintour, Franca Sozzani, Vivienne Westwood, Jeremy Scott, Anna Piaggi. L'IQOS™ Embassy con questo progetto conferma la sua attenzione alla sperimentazione e all'innovazione, ospitando nei suoi spazi progetti di ricerca che coinvolgono la creatività contemporanea. Ed è proprio questo lo spirito che anima le IQOS™ Embassy presenti nel cuore di Roma, Milano, Torino, Modena e Bologna: sintesi dell'aspirazione verso una migliore qualità della vita, sono concept store dedicati alla presentazione e alla vendita dell'avveniristico dispositivo IQOS™, ultimo ritrovato della scienza di Philip Morris International, che scalda e non brucia appositi stick di tabacco, eliminando il processo di combustione caratteristico delle sigarette. AFTER MIA PARTY L'IQOS Embassy di Milano ospita inoltre, in concomitanza del progetto di Thierry Ledé, il party di apertura di Mia Photo Fair. Party su invito: 10 marzo 2017, ore 21.00 INFO PUBBLICO dove: IQOS Embassy Milano - via Foro Buonaparte 50 orari: 10 - 11 e 13 marzo, ore 12.00 - 19.30

