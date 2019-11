Irccs Galeazzi: visite dermatologiche gratuite per chi soffre di dermatite atopica

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione per chi soffre di questa patologia, torna a Milano sabato 30 novembre.

La Campagna, promossa dalla “Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse” (SIDeMaST), vuole offrire consulti gratuiti su prenotazione in trenta centri ospedaliero-universitari in cui gli specialisti dermatologici saranno a disposizione per aiutare gli adulti che soffrono di dermatite atopica a intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze dei pazienti.

La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa caratterizzata da prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica negli adulti: l’8,1% degli intervistati ammette di soffrirne, a fronte di una media del 4,9% di altri Paesi.



Sabato 30 novembre presso l’U.O. di Dermatologia dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, diretta dal professor Paolo Pigatto, chi soffre di dermatite atopica potrà sottoporsi a una visita gratuita.

È possibile prenotare il controllo dermatologico telefonando al numero 340 4279447 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.



“La dermatite atopica è una patologia che deve essere trattata per lunghi periodi di tempo ma, fino ad ora, non disponevamo di terapie realmente efficaci e sicure, se si escludono il cortisone e alcuni immunosoppressori, topici o sistemici, che però non possono essere utilizzati per un lungo periodo” afferma il professor Paolo Pigatto. “Oggi la ricerca ci mette a disposizione dei nuovi farmaci sicuramente innovativi, con un profilo di efficacia e sicurezza molto elevato, ma con la capacità di controllare la malattia a lungo e di attenuarne significativamente i sintomi in tempi brevi: sicuramente una grande opportunità per i pazienti”.



La Campagna “Dalla Parte della tua pelle” è promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme.



Per ulteriori informazioni: www.dallapartedellatuapelle.it