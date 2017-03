"Irish Fest Milano": dal 17 al 19 marzo alla Fabbrica del Vapore, gratis

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo la Fabbrica del Vapore si tinge di verde in occasione di Irish Fest, la tre giorni che celebra il santo irlandese Patrizio tra birra, sapori, musica e danze tradizionali.

In programma anche: rugby per adulti e bambini e prove libere di freccette (sabato 18 e domenica 19); un mercatino di artigianato; la mostra fotografica Paesaggi irlandesi, con 70 scatti di Lucia Berra (per tutti e tre i giorni); e i laboratori creativi per i più piccoli Bim Bum Bam, che prevedono la realizzazione di opere d'arte a tema irlandese e momenti di story telling in inglese (sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 19) .

Le seguenti band offriranno concerti dal vivo: venerdì 17 alle 21:15 Inis Fáil Trio, alle 22:45 Bock and the Sailors (a seguire djset con Andrea Rock di Virgin Radio); sabato 18 alle 21 Sine Frontera, alle 22:30 The Clan; domenica 19 alle 21 The Sidh, alle 22:30 Firkin.

Sul palco anche i ballerini di Tara School con stage e spettacoli di danza irlandese (sabato 18 e domenica 19 dalle 17 alle 20).