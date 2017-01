Irish music fest: Michel Balatti trio in concerto

MILANO - Il flautista genovese Michel Balatti è un esponente di spicco della musica folk italiana ed europea, grazie alla sua militanza nei Birkin Tree (il più importante gruppo di musica irlandese in Italia, molto apprezzato anche all'estero, in particolare in Germania, Svizzera, Spagna, Francia e Irlanda) e nei Liguriani, con cui negli ultimi anni si è esibito in numerosi tour in tutta Europa. Con il suo trio, completato da Bacci Del Buono (chitarra) e Fabio Biale (piano e bodhran), Balatti sarà il protagonista del secondo concerto della rassegna "Irish Music Fest", in programma sabato 11 febbraio allo Spazio Teatro 89 di Milano (ore 21.30; ingresso 10-13 euro). Nell'auditorium di via Fratelli Zoia 89, il musicista ligure presenterà il suo primo progetto da solista, intitolato "The Northern Breeze", lodato dalla critica specializzata e uscito l'anno scorso. Al centro del repertorio del disco c'è, ovviamente, la musica irlandese: dal repertorio antico e suggestivo di O'Carolan fino a una selezione di reels, jigs e slow airs composte da alcuni dei migliori autori di nuove musiche, ma sempre nel rispetto della tradizione, come Paddy O'Brien, Brendan McGlinchey, Martin Nolan, Michael Queally e Liz Carroll. Un old time tune americano, un valzer della tradizione svedese e quattro composizioni originali di Balatti completano una tracklist molto varia. Una produzione artistica molto semplice e arrangiamenti minimali sono stati volontariamente scelti dai musicisti per sottolineare al meglio la bellezza delle melodie, il fraseggio e l'espressività dei flauti di Michel Balatti. Diplomatosi con il massimo dei voti in flauto al Conservatorio "N. Paganini" di Genova, da oltre vent'anni l'artista ligure si dedica allo studio della musica irlandese e dei flauti traversi in legno. Ha vissuto a lungo ad Ennis, nella contea del Clare, in Irlanda, dove ha avuto modo di apprendere, da alcuni tra i più importanti musicisti del settore (con cui ha spesso condiviso il palco), il repertorio, lo stile e la sensibilità musicale tipica di questa area. Nel corso degli anni Balatti si è esibito con i più importanti artisti irlandesi, quali il duo Martin Hayes & Dennis Cahill, i piper Mick O'Brien, i Chieftains, la cantante Niamh Parsons, l'arpista Seana Davey, il cantante Cyril O'Donoghue, i suonatori di concertina Tony O'Connell e Caitlin Nic Gabhann, gli organettisti Murty Ryan e Derek Hickey, la flautista Nuala Kennedy e i violinisti Tola Custy e Caoimhin O'Raghallaigh. Di lui, il celebre volinista Martin Hayes ha detto: «Ho avuto il piacere di dividere il palco molte volte con Michel Balatti nel corso degli anni. Michel è un flautista raffinato, che ha saputo sviluppare una comprensione completa dello stile e del repertorio irlandese. Il suo modo di suonare è autenticamente irlandese, come quello dei migliori strumentisti che ti aspetteresti di ascoltare nella contea del Clare o di Sligo». SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni) IRISH MUSIC FEST - IL CALENDARIO (INIZIO LIVE ORE 21.30) Sabato 4 febbraio: Polverfolk Sabato 11 febbraio: Michel Balatti trio Venerdì 24 febbraio: Inis Fail Sabato 4 marzo: Magairlin Venerdì 10 marzo: Storm in a Teapot