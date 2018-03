"Irlanda in festa": il 17 marzo concerto di Apres La Classe, danze e piatti irlandesi al Live Music Club

In occasione di Irlanda in festa - la manifestazione che omaggia musica, cucina e cultura irlandesi - Apres la Classe suonerà dal vivo al Live Music Club di Trezzo sull'Adda sabato 17 marzo 2018.

Il gruppo salentino Apres la Classe suona ska ed electro rock dal 1996; il suo ultimo disco Circo Manicomio vede la band vestire i panni di circensi di altri tempi. In apertura gli irlandesi The Banjacks, sul palco con dieci diversi strumenti.

In programma per Irlanda in festa (oltre al concerto, alle 22:15): stage di danza irlandese con Gen D’Ys – Accademia di Danze Irlandesi (alle 21); piatti dal nord; birra Guinness, sidro, idromele e whiskey; artigianato; attività e laboratori (dalle 15); un torneo di freccette; trucco a tema; e due mostre fotografiche con i paesaggi d'Irlanda.