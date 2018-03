"Irlanda in festa": il 16 marzo concerto dei Modena City Ramblers, danze e piatti irlandesi al Live Music Club

In occasione di Irlanda in festa - la manifestazione che omaggia musica, cucina e cultura irlandesi - i Modena City Ramblers si esibiranno dal vivo al Live Music Club di Trezzo sull'Adda venerdì 16 marzo 2018.

Gli MCR suonano folk rock dai testi impegnati dal 1991, lasciandosi ispirare dai brani della tradizione popolare irlandese. Per il nuovo album, Mani come rami, ai piedi radici, uscito lo scorso 10 marzo, hanno collaborato con la band americana Calexico. Il titolo dell'album, uscito a quattro anni di distanza dal loro ultimo lavoro, esprime metaforicamente lo spirito della band: pronta ad accogliere, conoscere il nuovo e a sperimentare, ma con radici ben salde, che ricordano e sostengono.

In programma per Irlanda in festa (oltre al concerto, alle 22:15): stage di danza irlandese con Gen D’Ys – Accademia di Danze Irlandesi (alle 21); piatti dal nord; birra Guinness, sidro, idromele e whiskey; artigianato; un torneo di freccette; trucco a tema; e due mostre fotografiche con i paesaggi d'Irlanda.