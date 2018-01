Iron Maden in concerto: il 9 luglio all'Ippodromo

Gli Iron Maiden suoneranno all'Ippodromo di San Siro il 9 luglio 2018, in occasione del tour Legacy Of The Beast World, serie di show dal vivo in partenza il 26 maggio da Tallinn (Estonia) e in chiusura il 10 agosto a Londra.

La band, formatasi a Londra nel 1975, è tra le più importanti e influenti del genere heavy metal e appartiene alla corrente New Wave of British Heavy Metal, che ha anche contribuito a creare. L'album di debutto degli Iron risale al 1980, anno che li ha consacrati a vere e proprie icone della musica.

L'ultimo lavoro del gruppo, The Book of Souls (2015), 16° album in studio, ha ottenuto un ottimo riscontro e anche in Italia ha raggiunto le prime posizioni delle classifice solo sette giorni dopo la pubblicazione.