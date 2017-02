ingresso con tessera Arci + 5 euro di contributo artistico IL SESTO SENSAZIONALE IRREALITY SHOW torna SABATO 11 MARZO dalle ore 22.00 presso l'Arci Ohibò - via Brembo/via Benaco 1 - Milano (Metro Yellow line, Lodi Tibb stop) tornato a grande richiesta ECCOCI!!!!!!!! con il sesto appuntamento dell'evento artistico visionario senza precedenti "L'Illusione della realtà in cui viviamo, esiste o no?, è un sogno o per assurdo una gigantesca proiezione dei nostri pensieri?" Irreality show è un evento senza precedenti per dare spazio e promuovere nuove realtà culturali che, pur vivendo in una grande città come Milano, non trovano luoghi per esprimere e far conoscere ciò che hanno da comunicare attraverso l'arte. Irreality show coinvolge diversi artisti attraverso performance di teatro, pittura, fotografia e magia. In un'immaginaria fiera dall'arte, tutti gli artisti si confonderanno con il pubblico dando vita in contemporanea a situazioni in parte reali e in parte surreali , occupando l'intero spazio dell'Ohibò, facendo vivere allo spettatore diverse esperienze ed emozioni. Verrà così abbattuta la quarta parete che di solito separa spettatore e artista. Questa volta, paradossalmente, l'unico spazio vuoto e inutilizzato sarà proprio il palcoscenico. Ogni individuo sarà quindi protagonista di un percorso personale fatto di suggestioni, incontri e storie. Irreality show vuole discostarsi dai celebri reality show, che di reale hanno solo il nome, e dimostrare che l'arte può dichiaratamente giocare con le illusioni della vita ed essere comunque molto più vera. L'appuntamento è per Sabato 11 MARZO 2017 dalle 22.00 presso L'Arci Ohibò, ingresso con tessera Arci. + contributo artistico di 5 euro