"Isabel Green": dal 23 al 28 gennaio all'Elfo

Isabel Green -dal testo di Emanuele Aldrovandi, progetto e regia di Serena Sinigaglia, con Maria Pilar Pérez Aspa- va in scena al Teatro Elfo Puccini dal 23 al 28 gennaio.

La protagonista, affermata attrice hollywoodiana, è al Dolby Theater, dove le è appena stato assegnato il premio Oscar come “miglior attrice protagonista”. Con in mano la statuetta agognata sin dall'infanzia, Isabel dovrebbe essere all'apice della felicità, ma invece non è così. Nella sua mente iniziano ad affollarsi pensieri e riflessioni sulla sua esistenza...

La protagonista diviene l'emblema della "società della stanchezza", come la definisce il filosofo coreano Byung-Chul Han, cioè quella dimensione contemporanea in cui, venuti meno i conflitti tra padrone e operai così come i sogni di rivoluzione, si tende a massimizzare la produttività, a discapito dell'individuo, che finisce per essere travolto da sindromi quale quella del "burnout”.