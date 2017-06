Isdin summer tour 2017: un angolo di spiaggia a Milano per sensibilizzare e promuovere la fotoprotezione

Sensibilizzare sui danni causati dall'esposizione ai raggi solari e promuovere l'importanza di una corretta fotoprotezione: sono questi gli obiettivi di ISDIN Summer Tour 2017, il roadshow organizzato da ISDIN che dal 9 all'11 giugno farà tappa a Milano, in Largo La Foppa, per mostrare ai milanesi come esporsi al sole in modo nuovo e soprattutto consapevole. L'evento itinerante, che a seguire toccherà le principali piazze e vie di Roma, Genova e Milano Marittima per coinvolgere ed informare un pubblico molto ampio, riconferma l'impegno di ISDIN non solo nello sviluppo di soluzioni innovative per fotoproteggersi meglio, ma anche nel mettere la propria esperienza dermatologica nella cura della pelle al servizio del consumatore finale. Nel ricercato quartiere di Milano, ISDIN Summer Tour 2017 ricreerà un vero e proprio angolo di spiaggia, all'interno del quale i passanti potranno sperimentare un nuovo e più consapevole modo di esporsi al sole: grazie all'impiego di una speciale macchina fotografica, debitamente modificata per poter catturare tutto lo spettro della luce solare, i visitatori potranno infatti scoprire ad occhio nudo e sulla propria pelle il danno invisibile causato dai raggi solari, prendendo coscienza degli effetti nocivi derivanti da una scorretta esposizione al sole. Le immagini catturate attraverso la tecnica della ripresa UV consentiranno, inoltre, di mostrare come l'impiego dei fotoprotettori ISDIN permettano di proteggere la pelle in modo completo e sicuro, e di comprendere meglio, soprattutto a livello visivo, l'importante funzione di "barriera" che l'applicazione della protezione solare offre alla pelle, nella prevenzione dei danni foto indotti.