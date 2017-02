Istruzione e cultura: fondamenta per una società etica

Qual è il ruolo di un'istituzione educativa, come la scuola o l'università, nella società moderna? L'insegnamento deve essere concepito come attività che presenti anche una dimensione etica o solo come mera trasmissione di conoscenze? Quale tipo di rapporto deve sussistere dunque fra docente e studente? La scuola e l'università devono formare un buon cittadino o un buon lavoratore? Devono cioè fornire una cultura generale fine a se stessa o conoscenze specifiche direttamente applicabili? Qual è il miglior criterio per valutarle? Sono queste alcune delle domande a cui la Prof.ssa Anna Maria Ajello, presidente dell'INVALSI, il Prof. Francesco Profumo, ex Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed il Dott. Massimo Bray, ex Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, tenteranno di rispondere durante questo incontro, organizzato dall'associazione studentesca "Res Ethica" dell'Università Bocconi e dedicato all'analisi del nostro sistema educativo e alla comparazione con quelli degli altri Stati. Fra la riforma della "Buona Scuola" ed il cosiddetto "analfabetismo funzionale", la tematica è più attuale che mai e tocca una realtà nella quale siamo costantemente immersi. Per confermare la propria partecipazione si prega di inviare una mail con nome e cognome all'indirizzo res.ethica@gmail.com. "Trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere". (P. Calamandrei)