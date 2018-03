"Italia Beer Festival International": dal 23 al 25 marzo agli East End Studios torna la festa della birra artigianale

Italia Beer Festival International, la grande festa della birra artigianale, giunta alla 13esima edizione, arriva agli East End Studios di via Mecenate con tanti birrifici provenienti dall'Italia e dall'estero.

Ad arricchire la manifestazione, la prima in Italia consacrata alla birra artigianale di qualità, anche street food - con pizze, fritti e cucina bergamasca - musica dal vivo e laboratori gratuiti. I birrifici italiani presenti saranno: BQ, Legnone, War, Toccalmatto, Otus, Birra Eretica, L’Inconsueto, La Birra di Menu, Opera – Pavese, Birra Epica, The Brave. Tra quelli stranieri invece: Omnipollo, Stigbergets, Cromarty, 0/0 brewing e Beerbliotek. L'evento è realizzato in collaborazione con Associazione Degustatori Birra.