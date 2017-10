"Italia, direzione Nord": tre giorni di dibattiti a Milano

Italia, Direzione Nord è un evento politico culturale promosso dall'associazione Amici delle Stelline e dall'Osservatorio Metropolitano di Milano. La prima edizione si tiene dal 13 al 15 ottobre 2017.

(nella foto: panorama di Milano, di Andrea Cherchi)

Apriranno i lavori i governatori di Lombardia e Liguria, Roberto Maroni e Giovanni Toti, e la manifestazione verrà conclusa con il confronto tra i sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Genova, Marco Bucci.

La manifestazione dura tre giorni e si tiene presso la Fondazione Stelline. Convegni e dibattiti si alternano durante il corso delle tre giornate, dalla mattina fino alla sera. I protagonisti della politica, dell'economia e dell'informazione si confrontano nella prospettiva dello sviluppo del Paese. Si tratta di un progetto apartitico aperto a tutti i contributi, in modo che ci sia un confronto vero che prenda spunto dalle esperienze positive del Nord per applicarle nel resto del Paese. Una scelta che mira non a dividere ma, al contrario, a portare un esempio di amministrazioni, pubbliche e private, più virtuose di altre. In questi anni il divario tra il Nord e Sud del paese è ulteriormente aumentato e la sfida che si pone è quella di cambiare direzione una volta per tutte partendo da competenze consolidate che dovranno necessariamente uscire dagli ambiti regionali del settentrione e trovare sbocco a livello nazionale. Questo nuovo approccio alla buona politica potrebbe diventare una visione di governo alla luce delle imminenti elezioni nazionali.

Di seguito il programma Tutti gli incontri si tengono alle Stelline in Sala Manzoni eccetto "Un centro chiamato desiderio", alle 11.30 di domenica, che si tiene in Sala Porta.

Il programma in dettaglio

Venerdì 13 ottobre

Ore 15.30 - Il Nord, la via dell'Italia

Roberto Maroni (presidente Lombardia)

Giovanni Toti (presidente Liguria)

moderano: Renato Andreolassi e Maurizio Crippa

Ore 21 - La sfida della Regione

Giorgio Gori (sindaco di Bergamo, candidato presidente Lombardia 2018)

dialoga: Francesco Cancellato

Sabato 14 ottobre

Ore 10.30 - L'Italia del futuro

Salvatore Aranzulla (divulgatore)

Sergio Scalpelli (relazioni esterne Fastweb)

Alessandro Russo (presidente Cap Holding)

Carlo Cerami (cda Poste Italiane)

Sergio Urbani (segretario generale Fondazione Cariplo)

modera: Andrea Zoppolato

Ore 15 - Duello sulla giustizia

Antonio Di Pietro (ex pm ed ex ministro)

Clemente Mastella (ex ministro)

Andrea Orlando (ministro della giustizia) (in attesa di conferma)

Matteo Salvini (segretario Lega Nord) (in attesa di conferma)

modera: Paola Bacchiddu

Ore 18 - Casa, un diritto o un costo?

Fabrizio Sala (vice presidente Lombardia)

Angelo Sala (presidente Aler Milano)

Gabriele Rabaiotti (assessore Milano)

Pierfrancesco Maran (assessore Milano)

Davide Corritore (presidente MM)

modera: Giannino Della Frattina

Domenica 15 ottobre

Ore 11 - Una coppia di fatto: mobilità e sviluppo

Alessandro Sorte (assessore Lombardia)

Andrea Gibelli (presidente Ferrovie Nord)

Giorgio Meszely (ad H3)

Marco Granelli (assessore Milano)

Luca Bianchi (presidente Atm)

Pietro Modiano (presidente Sea)

modera: Maria Teresa Santaguida

Ore 11.30 - Un centro chiamato desiderio

Stefano Parisi (leader Energie per l'Italia)

dialoga: Pietro Senaldi

Ore 15 - Dal centrosinistra al centrodestra passando per le stalle

Mariastella Gelmini (Forza Italia)

Alessandro Alfieri (Partito Democratico)

Stefano Buffagni (Movimento 5 Stelle)

Raffaele Cattaneo (Lombardia Popolare)

Pietro Bussolati (Partito Democratico)

Fabio Altitonante (Forza Italia)

modera: Charlotte Matteini

Ore 17.30 - Milano e Genova, modelli di città

Giuseppe Sala (sindaco Milano)

Marco Bucci (sindaco Genova)

moderano: Roberto Arditti e Fabio Massa