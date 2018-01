Italia: l'inferno della legittima difesa

UNAVI, Unione Nazionale Vittime, l'associazione che tutela le vittime di reati violenti, è lieta di presentare due libri che raccontano due storie di legittima difesa. Uno si intitola proprio "Legittima difesa" e racconta la vicenda dell'ex tabaccaio milanese Giovanni Petrali che nel 2003 uccise un rapinatore per difendere se stesso e la moglie. La particolarità di questo libro sta nel fatto che è stato scritto dai figli di Petrali, Marco e Nicolò, rispettivamente avvocato e giornalista. L'altro, intitolato "L'inferno di Ponte di Nanto", scritto dal poliziotto Paolo Citran, narra la storia del benzinaio veneto Graziano Stacchio che uccise un bandito per salvare la vita di una giovane commessa della vicina gioielleria.

Un evento a cui parteciperanno i protagonisti di queste due storie, Petrali e Stacchio e gli autori dei due testi. Insieme a loro e con il presidente UNAVI Paola Radaelli e l'ambasciatore UNAVI Alessandro Meluzzi (celebre psichiatra e scrittore), si parlerà di legittima difesa. E lo si farà nel pieno della campagna elettorale in modo da rilanciare al centro del dibattito pubblico questo importante tema su cui la politica tutta ha fatto ancora troppo poco.

Modera l'incontro Manuela Donghi, giornalista di Radio Lombardia.