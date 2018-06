“ITALIA’S GOT TALENT” dal 2 al 5 luglio all'Arcimboldi: ecco come richiedere i biglietti gratuiti!

AG MEDIA srl, azienda leader nel settore dell’organizzazione eventi e pubblico per trasmissioni televisive offre l’opportunità esclusiva a tutti i lettori di MILANO TODAY di richiedere gli ultimi BIGLIETTI GRATUITI per assistere dal vivo alle registrazioni di “ITALIA’S GOT TALENT”.

Lo show più matto della tv vede riconfermata alla conduzione la bellissima LODOVICA COMELLO, in giuria rivedremo CLAUDIO BISIO e FRANK MATANO e le new entry: MARA MAIONCHI e FEDERICA PELLEGRINI.

Le registrazioni saranno realizzate nel prestigioso “Teatro degli Arcimboldi” di Milano situato in zona Bicocca, lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 luglio 2018.

Ci sono le ultime disponibilità di posti per le registrazioni pomeridiane (la convocazione è dalle ore 14,30 alle ore 20), possono partecipare anche minorenni a partire dai 14 anni compiuti in su.

Non lasciarti scappare quest’occasione unica di divertirti assistendo dal vivo a uno dei programmi televisivi più belli e coinvolgenti e che in tour per l’Italia fa tappa quest’anno nel capoluogo lombardo per le uniche date sopra riportate.

RICHIEDI ORA I BIGLIETTI GRATUITI PER TE E PER TUTTI I TUOI AMICI MANDANDOCI EMAIL A: pubblico.milano@italiasgottalent.it specificando in oggetto (MILANO TODAY)