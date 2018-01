"Italiana": dal 22 febbraio al 6 maggio in mostra a Palazzo Reale

Italiana - L’Italia vista dalla moda 1971-2001, a cura di Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi, è in mostra a Palazzo Reale dal 22 febbraio al 6 maggio 2018.

L'esposizione, arricchita da un libro, racconta l'epopea della moda italiana tra il 1971 e il 2001 mettendo in luce la progressiva affermazione del "Made in Italy". Abiti, oggetti di arte contemporanea, articoli di moda e di design, fotografie, riviste, schizzi narrano ai visitatori del mondo di relazioni e scambi tra artisti architetti, designer e intellettuali. Il mondo caleidoscopicamente creativo che ha finito per influenzare la cultura internazionale.